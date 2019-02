Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Betrunkener streift Fichten

Am Sonntag schleuderte bei Eberhardzell ein 29-Jähriger mit seinem VW gegen Bäume.

Gegen 2 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei einen Unfall mit, bei der eine Person verletzt sei. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Der Fahrer war zwischen Eberhardzell und Dietenwengen unterwegs. Er kam auf den Seitenstreifen und steuerte dagegen. Hierbei verlor er die Kontrolle. Sein Auto streifte mehrere Bäume und wurde dabei demoliert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme war den Polizisten schnell klar, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der Schaden am Auto beträgt etwa 5.000 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich darum. Der Schaden an den Bäumen dürfte gering sein.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

