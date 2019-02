Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Hecke abgebrannt

Eine Sylvesterrakete sorgte Montagnacht für eine brennende Hecke in Giengen.

Ulm (ots)

In der Reutlinger Straße fand eine Geburtstagsfeier statt. Um Mitternacht zündete eine 53-Jährige eine Sylvesterrakete in der Reutlinger Straße. Anstatt dass die Rakete in den Himmel stieg, flog sie nur über das Haus. Auf der anderen Seite landete sie in einer Thuja Hecke. Die Hecke fing Feuer. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und löschten die Hecke. Verletzt wurde niemand.

+++++++ 353768

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell