Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressenachtragsmeldung Polizei Andernach, 16.06.2019, Ausgehobene Kanaldeckel - Gefahrensituation verursacht

Andernach (ots)

Bassenheim: Durch bisher unbekannte Täter, wurden am frühen Sonntagmorgen, auf der Koblenzer Straße, 3 Kanaldeckel ausgehoben und in den angrenzenden Bereich geworfen. Glücklicherweise wurde durch die verursachte Gefahrenstelle, nach derzeitigem Stand, niemand geschädigt. Die Kanaldeckel wurden wieder eingesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zum Vorfall, werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.

Rückfragen für Pressevertreter bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell