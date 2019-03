Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Technischer Defekt löst Brand an Pkw aus - 10.000 Euro Sachschaden

Hannover (ots)

Auf einem Gehweg an der Großen Düwelstraße ist am frühen Montagmorgen (04.03.2019) ein Pkw in Brand geraten. Die Ermittler des Kommissariats für Branddelikte gehen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Zeuge den Brand im Motorraum des Audi A3 gegen 04:50 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah löschen. Dennoch wurde durch die starke Hitzeentwicklung der Pkw erheblich beschädigt. Außerdem ging die Scheibe eines angrenzenden Geschäfts zu Bruch. Verletzt wurde niemand. Die Brandermittler schätzen den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. /isc,has

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Isabel Christian

Telefon: 0511 109-1045

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell