POL-PDPS: Ex Mann bedroht Frau

Pirmasens (ots) - Am Freitag den, 16.11.2018 gegen 16.00 Uhr kam es in einem Schnellrestaurant in Pirmasens zu einer Auseinandersetzung zwischen einem getrennt lebenden Ehepaar. Der 42 jährige Beschuldigte bedrohte seine Ex Frau mit einem Teppichmesser. Bevor die über Notruf verständigten Einsatzkräfte eintrafen, konnte die Situation von zwei zufällig vor Ort und nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten geklärt werden. Die 29 jährige Geschädigte erlitt eine leichte oberflächliche Schnittverletzung an der Hand und stand unter Schock. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und wird morgen dem Haftrichter vorgeführt.

