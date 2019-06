Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Löf (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden an der B416 zwischen Löf und dem Ortsteil Kattenes Leipfosten entfernt und in die Mosel geworfen. Die Leitpfosten befanden sich zwischen Fuß-/Radweg und Fahrbahn und schützen u.a. schwächere Verkehrsteilnehmer. Die Tat dürfte in Zusammenhang mit dem Weinfest in Kattenes stehen. Hinweise an Polizeiwache Brodenbach.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell