POL-PDWIL: Zeugenaufruf nach Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr

Wittlich - Zeugin gesucht

Am Samstag, 10.11.2018 gg. 12.40 Uhr befuhr ein Fahrzeug mehrmals hintereinander den Kreisverkehr L 52/Edisonstraße in Wittlich in rasanter Fahrweise, so dass eine Fahrzeugführerin, die aus der Edisonstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte, sich genötigt fühlte, den jüngeren männlichen Fahrer mittels Hupe auf sich aufmerksam zu machen. Anschließend fuhr der junge Mann in die Edisonstraße ein und zeigte der Frau sowie einem dahinter stehenden Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den ausgestreckten Mittelfinger.

Die Polizei Wittlich bittet darum, dass sich die Frau, die am Kreisverkehr warten musste, mit der Polizei Wittlich (Tel: 06571-9260) in Verbindung setzt.

