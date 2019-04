Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung in zwei Fällen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (Fre.) Am 07.04.19, 02:45 Uhr, kam es auf einer Veranstaltung in einer Gaststätte in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei attackierte ein 32-Täter aus Rössing zunächst einen 22-Jährigen aus Algermissen, indem er ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Dieser musste in einem Hildesheimer Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Im Nachgang versetzte er auch einem 20-Jährigen aus Giesen einen Faustschlag ins Gesicht. Dieser musste ebenfalls ärztlich versorgt werden. Ausgang der körperlichen Auseinandersetzung war ein verbaler Streit. Gegen den 32-Jährigen wurde eine Strafanzeige in zwei Fällen gefertigt.

