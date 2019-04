Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (Fre.) Am 07.04.19, 06:10 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger aus Sarstedt mit seinem PKW Audi die B 6 aus Richtung Hannover in Richtung Sarstedt. Laut Zeugenaussage soll der 25-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug konnte in der Straße "Am Weiher" angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten beim Fahrzeugführer Atemalkohol fest. Ein Alco-Test ergab einen vorläufigen Wert von 0,78 %o (Atemalkoholkonzentration). Eine Blutprobe wurde durch einen Arzt beim 25-Jährigen durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen den 25-Jährigen eine Strafanzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell