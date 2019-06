Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Morbach (ots)

Im Zeitraum 09.06., 21.00 - 10.06.19, 18.00 Uhr, kam es in der Morbacher Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem parkenden PKW. Bisher unbekannte Täter zerkratzen das Fahrzeug an beiden Seiten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

