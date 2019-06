Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Morbach (ots)

Am Pfingstsonntag, 09.06.2019, kam es gegen 23.50 Uhr in der Straße "Im Dietschbruch" in 54497 Morbach-Hoxel zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten PKW. Mehrere, offenbar angetrunkene Jugendliche rissen beim Vorbeigehen an dem parkenden PKW den Heckscheibenwischer des Fahrzeugs ab und entfernten sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zu der Identität der Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.

