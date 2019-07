Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Mannweiler-Cölln (Donnersbergkreis) (ots)

Zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen kam es am Montagabend auf der B48. Ein 25-jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner 17-jährigen Sozia die B48 in Mannweiler-Cölln in Richtung Bad Kreuznach. Hierbei kam es zur Kollision mit einem auf der B48 in gleicher Richtung fahrenden PKW einer 33-jährigen Fahrzeugführerin. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW stürzten die 17- und 25-jährigen Personen von dem Motorrad und zogen sich hierbei Verletzungen zu. Für die Erhebungen des genauen Verletzungsbildes und zur medizinischen Versorgung der Verletzungen wurden beide Personen jeweils mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell