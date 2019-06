Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Illegale Müllentsorgung

Sankt Julian/Gumbsweiler (ots)

In einem Waldstück zwischen Sankt Julian/Gumbsweiler und Welchweiler wurden circa drei Kubikmeter Hausmüll illegal entsorgt. Zum größten Teil handelt es sich um blaue Müllsäcke. Der Ablagezeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/9110.

