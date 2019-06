Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrer beschädigt PKW und flüchtet

Breitenheim (Verbandsgemeinde Meisenheim) (ots)

Ein am Ortseingang geparkter PKW wird im Bereich der Heckleuchte durch einen Radfahrer beschädigt. Der Halter parkte sein Auto am Freitag um 23:30 Uhr vor seinem Anwesen in der Hauptstraße. Am Samstag, um 10:30 Uhr stellte er fest, dass das Glas der Heckleuchte zerbrochen war. Anhand der Spurenlage wurde festgestellt, dass ein Fahrradfahrer den Gehweg aus Richtung Meisenheim befuhr und den ordnungsgemäß abgestellten VW touchierte. Die Polizei Lauterecken bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06382/9110 zu melden.

