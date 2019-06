Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ruhestörung

Thallichtenberg (ots)

In der Nacht von Samstag den 29.06.2019 auf Sonntag den 30.06.2019 kam es in der Kuseler Straße in Thallichtenberg zu wiederholten Ruhestörungen durch eine private Feier.

Da sich die Verantwortlichen nicht einsichtig zeigten, musste die Party durch die Poli-zei nach mehrmaliger Ermahnung in der Nacht aufgelöst werden.

