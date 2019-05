Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch und Pkw-Aufbrüche in Leinfelden-Echterdingen

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Einbruch Bargeld erbeutet

Trotz Anwesenheit der Bewohner ist ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße in Oberaichen eingebrochen. Während diese schliefen, drang der Täter zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume nach Wertsachen. Dabei stieß er auf einen Laptop und ein Mobiltelefon. Die Geräte ließ er ebenso mitgehen, wie Bargeld in unbekannter Höhe. Der vom Einbrecher angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung rückten Experten der Kriminalpolizei an. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Autos in der Tiefgarage aufgebrochen

Zwei geparkte Fahrzeuge in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hans-Holbein-Straße hat ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen aufgebrochen und durchwühlt. Gegen ein Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Gittertüre gewaltsam Zutritt zu der Garage. Dort schlug er an einem BMW und einem VW Golf jeweils eine Scheibe ein und durchsuchte die Autos nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, wurde lediglich Münzgeld aus den Autos gestohlen. Allerdings hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden, der auf etwa 1.000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

