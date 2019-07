Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Aufmerksamer Zeuge verhindert Diebstahl

Ginsweiler (ots)

Unbekannter wirft bei der Verfolgung Diebesbeute fort. Wie der Polizei in Lauterecken jetzt bekannt wurde, versuchte am Sonntagabend der Täter eine Geldkassette mit den Einnahmen vom Getränkestand zu stehlen. Die Kassette war beim Abbau der Kerwe für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Er wurde jedoch bemerkt und bei der Flucht zu Fuß verfolgt. Der Dieb wird als groß, dünn und kurzhaarig beschrieben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell