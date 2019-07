Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizeilicher Einsatz

Kusel (ots)

Am gestrigen Dienstag geriet ein 53-jähriger Mann vom Oberen Holler in Kusel aus gesundheitlichen Gründen in einen psychischen Ausnahmezustand. Als er Gegenstände aus seiner Wohnung warf, alarmierten Anwohner die Polizei. Beim Versuch die Sachlage zu klären, bedrohte der Mann plötzlich die Beamten mit einem Küchenmesser. Letztlich wurde der Bewohner durch Spezialkräfte überwältigt und ärztlicher Hilfe zugeführt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

