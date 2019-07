Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Axt auf Zigarettenautomaten eingeschlagen

Lahr (ots)

Zeugen haben am Sonntagabend gegen 20:50 Uhr beobachtet, wie mehrere Jugendliche in der Geigerstraße mit einer Axt auf einen Zigarettenautomaten eingeschlagen haben und alarmierten umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Lahr konnten zwei Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren, mithilfe der aufmerksamen Zeugen, in der Umgebung antreffen und deren Personalien aufnehmen. Den Älteren erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell