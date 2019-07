Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Unfallflucht ermittelt

Offenburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntagvormittag in der Altenburger Allee ermitteln die Beamten des Polizeireviers Offenburg nun gegen einen 24 Jahre alten Mann. Dieser wurde kurz vor 11 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er beim Einparken gegen einen Audi stieß. Nach einer kurzen Begutachtung des entstandenen Schadens soll er anschließend das Weite gesucht haben, ohne den Vorfall zu melden. Der Mann konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift ermittelt werden. Er muss nun nicht nur für den Gesamtschaden von rund 600 Euro aufkommen, sondern auch ein Strafverfahren über sich ergehen lassen.

