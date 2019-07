Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Unaufmerksam?

Sinzheim (ots)

Vermutlich war die Unaufmerksamkeit eines 44 Jahre alten Velo-Fahrers der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Samstagmittag. Der Mittvierziger war kurz nach 15 Uhr auf der Müllhofener Straße unterwegs, als er gegen einen geparkten Ford prallte. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung seiner Blessuren wurde er in eine Klinik nach Baden-Baden gebracht. Der entstandene Sachschaden an Fahrrad und Auto beläuft sich auf schätzungsweise 1.500 Euro. /ma

