Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrerin beschädigt Straßenlaterne und flüchtet

Plütscheid (ots)

Am Abend des 10.06.2019, gegen 20:15 Uhr, kam es in in Plütscheid zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Gemäß den Angaben eines Zeugen befuhr dabei ein grauer VW Kombi die Straße "Am Wehrbüsch" in Richtung Ortsmitte, kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte in Folge dessen mit einer Straßenlaterne sowie einer Streugutbox zusammen. Nachdem die Fahrerin ausstieg und die beschädigte Box notdürftig wieder an Ort und Stelle rückte, entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Straßenlaterne wurde ebenfalls durch den Zusammenstoß deformiert. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, die Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug geben. Die Verursacherin sowie weitere, potentielle Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich diesbezüglich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

