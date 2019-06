Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gullideckel ausgehoben

Blankenrath (ots)

In der Nacht zum 10.06.19 wurden in der Waldstraße in Blankenrath mehrere Gullideckel ausgehoben und entfernt. Durch aufmerksame Anwohner wurden die Gefahrenstellen abgesichert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell.

