Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Seitenscheibe eingeschlagen

Northeim (ots)

Moringen, Breite Steinstraße, Freitag, 15.03.19, 13.50 Uhr Moringen (schw) - Am Freitag, 15.03.19, 13.50 Uhr stellte eine 23-jährige Geschädigte aus Wulften ihren Pkw Renault Modus in Moringen, in der Breite Steinstraße ab und entfernte sich kurz. Nach ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die hintere Seitenscheibe ihres Pkw von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen und die hintere Tür geöffnet wurde. Vermutlich wurde der oder die Täter bei der Tatausführung gestört, da eine auf dem Rücksitz befindliche Handtasche im Fahrzeug verblieben ist. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw beträgt ca. 400,- EUR

