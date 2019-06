Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Feststellung einer Drohne im Bereich des Krankenhauses in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Wie bereits zuletzt am 06.04.2019 wurde auch am 09.06.2019 gegen 22:10 Uhr durch Mitarbeiter des Krankenhauses in Gerolstein eine im Bereich des Krankenhauses umherfliegende Drohne festgestellt.

Durch die Mitarbeiter wurde beschrieben, dass diese sehr nah an das Gebäude herangeflogen sei.

Aufgrund der Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass in beiden hier beschriebenen Fällen, die Drohne vermutlich von der, dem Krankenhaus gegenüberliegenden Seite der Stadt (aus dem Bereich der Radarstraße) her gesteuert worden sein dürfte, da die Drohne dorthin zurückflog und dann nicht mehr festzustellen war.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten.

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



