Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Eckfeld (ots)

Am Sonntag den 09.06.2019 ereignete sich um 17:35 Uhr an der BAB 1/AS Manderscheid ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 24 -jährige Autofahrerin aus der Eifel verließ mit ihrem PKW die A1 an der AS Manderscheid um dann an der Einmündung nach links auf die L 64 einzubiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden 27-jährigen PKW-Fahrer der VGV Manderscheid, der mit seinem mit 5 Personen besetzten PKW aus Richtung Eckfeld in Richtung Laufeld fahren wollte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 24-jährige Autofahrerin leicht und die 28-jährigen Beifahrerin des anderen PKW schwer verletzt. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Einsatz waren die FFW Eckfeld, der Christoph 10 und zwei Rettungswagen, die SM Manderscheid und die Polizei Wittlich.

