FW-PL: OT-Ohle. PKW kollidiert beim Abbiegen mit Hauswand

Eine PKW kollidierte am späten Samstagabend im Ortsteil Ohle mit einer Hauswand Bild-Infos Download

Plettenberg (ots) - Gegen 22:10 Uhr rückten am gestrigen Samstagabend die Kräfte der Plettenberger Feuer- und Rettungswache zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Lennestraße/Friedrich-Maiweg-Straße aus. Ein PKW kollidierte dort aus noch nicht geklärter Ursache nach einem Abbiegevorgang mit einer Hauswand, in dessen Folge eine Person per Rettungswagen mit dem Verdacht auf leichte Verletzungen dem Plettenberger Krankenhaus zugeführt werden musste. Weiterhin sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle während der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie zur Unfallaufnahme durch die Polizei. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens an PKW und der Hauswand kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell