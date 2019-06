Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Gerolstein- erneuter Vandalismus auf dem Sportplatz in Gerolstein

Daun (ots)

In der vergangenen Nacht wurden erneut 4 Fensterscheiben im Umkleidegebäude an der zentralen Sportanlage in Gerolstein eingeworfen. Es handelt sich um mutwillige Zerstörung. Es wurde nicht ins Gebäude eingestiegen. Die Verbandsgemeinde Gerolstein erstattet als Eigentümerin des Gebäudes Anzeige.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten.

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

pidaun@polizei.rlp.de

