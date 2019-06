Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - 11-jährige Radfahrerin angefahren

Polizei sucht Twingo-Fahrerin

Gronau (ots)

Am Freitag fuhr eine bisher unbekannte Autofahrerin mit einem blauen Renault Twingo rückwärts auf die Vereinsstraße. Dabei stieß sie mit einer 11-jährigen Radfahrerin aus Gronau zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen erkundigte sich die Autofahrerin bei der 11-Jährigen, ob alles in Ordnung sei. Nachdem diese bejahte und man sich gemeinsam die Schäden angeschaut hatte, entfernte sich die etwa 50-jährige Autofahrerin. Diese trug ein schwarzes Shirt mit dem Aufdruck "Tierfreund". Die Eltern stellten fest, dass sich ihre Tochter bei dem Unfall leicht verletzt hatte und am Fahrrad ein Schaden entstanden war.

Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die Autofahrerin, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

