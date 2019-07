Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Wolfstein (ots)

Einbrecher nutzen die Abwesenheit der Bewohner aus. Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Mittwoch in ein Wohnhaus in der Mühlgasse ein. Die Diebe durchsuchten sämtliche Räume und Schränke und entwendeten diverse Gegenstände. Die Höhe des Schadens steht zurzeit noch nicht fest. Aufgrund von Hinweisen lässt sich die Tatzeit auf den Zeitraum von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr einschränken. Mögliche Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.

