Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Windböe führt zu einem Verkehrsunfall mit Sattelzug

Cuxhaven (ots)

Am Montag, 18.03.2019 gg. 13:00 Uhr befuhr ein 44 jähriger Serbe mit einem slowenischen Sattelzug die B6 in Loxstedt- Welle, aus Richtung Nesse kommend, in Richtung Bremerhaven. Aufgrund von starkem Seitenwind geriet der, mit ca. 12 Tonnen Laminat beladene,Sattelzug nach rechts in den Seitenraum. In dem aufgeweichten, abschüssigen Seitenraum verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Gespann und rutschte in einen wasserführenden Graben. Hier kam der Sattelzug auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich unverletzt aus der Fahrerkabine befreien. Die aufwändige Bergung durch eine Spezialfirma wurde aufgrund des starken Berufsverkehrs in die Abendstunden verlegt. Für die mehrstündige Bergung erfolgt eine Vollsperrung der B6, einschließlich der BAB 27 Abfahrt Bremerhaven- Süd in Richtung Bremerhaven. Der Sachschaden wurde auf ca. 100.000,- Euro geschätzt.

