FW Menden: Deckenleuchte gerät in Brand

Menden (ots)

Der Trafo einer Deckenleuchte war heute in einem Haus im Ortsteil Hüingsen in Brand geraten. Im Haus anwesende Personen bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Mit einer Wärmebildkamera ausgerüstet wurde der Bereich kontrolliert, der Brand war bereits erloschen. Um jedoch sicherzustellen, dass das Feuer sich nicht in der Zwischendecke ausbreitet, wurde der Bereich mittels Sägen geöffnet. Glücklicherweise konnte hier keine Feststellung gemacht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Feuerwehr war mit ca. 20 Einsatzkräften ungefähr eine Stunde im Einsatz.

