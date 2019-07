Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung durch Graffiti u.a. am Feuerwehrhaus

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am Dienstag, 02. Juli in der Zeit von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, kam es in der Miesauer Straße in Schönenberg-Kübelberg zur Sachbeschädigung. Bislang unbekannte/r Täter besprühte die Rückseite des Feuerwehrhauses sowie einen Stromverteilerkasten mit Graffiti. Die Polizeiwache bittet Augenzeugen der Tat sich unter 06373-822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de zu melden.

