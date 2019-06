Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Junge Fahrer kollidieren an Kreuzung

Löhne (ots)

(kup) Am Samstag (22.6.), um 21:48 Uhr, fuhr ein 17-Jähriger auf einem Leichtkraftrad auf der Straße Feldmark in Richtung Dorfstraße. Gleichzeitig fuhr ein 18-Jähriger auf der Straße Birkenhain in Richtung Lübbecker Straße. Der junge Zweiradfahrer aus Bad Oeynhausen überfuhr die Kreuzung. Gleichzeitig nahm der Fahrer eines roten Volvo K den von links kommenden Kradfahrer erst in letzter Minute wahr. Entsprechend kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Dabei stürzte der Mofafahrer und verletzte sich leicht. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro.

