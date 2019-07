Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer stellte seinen Nissan Pulsar am Mittwoch, 03.07.2019, den Tag über in der Straße Im Graben in Bitburg ab. Nach einem Einkauf in der Zeit von 21.50 Uhr - 22.05 Uhr im Supermarkt in der Kölner Straße in Bitburg bemerkte er eine starke Beschädigung an der Beifahrertür seines Pkw. Da er vor dem Einkauf von der Fahrerseite an sein Fahrzeug herantrat konnte er den Schaden, falls er bereits tagsüber entstanden sein sollte, nicht erkennen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

