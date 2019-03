Polizei Hamburg

POL-HH: 190305-2. Festnahmen nach Handel mit nicht geringen Mengen Heroin in Hamburg-Eimsbüttel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.03.2019, 15:19 Uhr Tatort: Hamburg-Eimsbüttel, Tornquiststraße

Beamte des Drogendezernats LKA 68 haben gestern Nachmittag einen 29-jährigen Türken dem Haftrichter zugeführt, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Die Beamten des Landeskriminalamts 68 befanden sich gestern Nachmittag im Bereich der Emilienstraße und bemerkten dort den 29-jährigen Mann, der den Fahndern bereits aus vorherigen Einsätzen als Verkäufer von Betäubungsmitteln bekannt ist.

Nachdem der 29-Jährige sich in einem Kulturverein im Eppendorfer Weg aufhielt und diesen nach einem längeren Aufenthalt schließlich verließ, begab er sich zu einem Spielplatz in die Straße Ophagen. Dort hockte er sich ab, wühlte in der Erde und verließ den Spielplatz in Richtung Tornquiststraße. Eine spätere Nachschau der Beamten führte zum Auffinden eines sogenannten Erdbunkers, in dem sich ca. 43 Gramm Heroin befanden. Das Betäubungsmittel (Btm) wurde sichergestellt.

Der 29-Jährige ging unterdessen zur Tornquiststraße und traf dort in Höhe der Hausnummer 77 auf einen mutmaßlichen Btm-Erwerber. Nach einer Austauschhandlung trennten sich die beiden Männer. Der mutmaßliche Konsument wurde durch die Beamten im Bereich des U-Bahnhofs Emilienstraße angehalten und überprüft. Bei dem polizeibekannten 50-jährigen Deutschen stellten die Fahnder ca. 28 Gramm Heroin sicher. Er wurde zum Polizeikommissariat 11 gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Der mutmaßliche Dealer wurde kurze Zeit später ebenfalls angehalten und vorläufig festgenommen. Er führte rund 1020 Euro mutmaßliches Dealgeld mit sich, welches sichergestellt wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter zugeführt.

