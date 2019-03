Polizei Hamburg

POL-HH: 190304-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Kiosk-Einbruch in Hamburg-Barmbek-Nord

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.03.2019, 02:42 Uhr Tatort: Hamburg-Barmbek-Nord, Rümkerstraße

Polizeibeamte nahmen in der vergangenen Nacht einen 21-jährigen Montenegriner vorläufig fest, nachdem dieser mit vier weiteren bislang unbekannten Männern versuchte, in einen Kiosk einzubrechen. Das Landeskriminalamt (LKA 124) übernahm die Ermittlungen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen informierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtete, wie fünf Männer versuchten, in den dortigen Kiosk einzubrechen.

Als die ersten Funkstreifenwagen den Einsatzort erreichten, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht.

Zwei der Tatverdächtigen stiegen in einen Fiat Punto ein und fuhren mit quietschenden Reifen über den Elligersweg in Richtung Nordheimstraße davon.

Ein Funkstreifenwagen verfolgte das Fluchtfahrzeug über die Hebebrandstraße in Richtung Sengelmannstraße. Hierbei beobachteten die Beamten, dass der Fahrer mehrere Rotlicht anzeigende Ampeln missachtete und mutmaßlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit an der Einmündung Sengelmannstraße/Hebebrandstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Das Fahrzeug stieß gegen einen Kantstein und war aufgrund der dadurch entstandenen Schäden nicht mehr fahrbereit.

Beide Insassen stiegen daraufhin aus und flüchteten zu Fuß weiter in unterschiedliche Richtungen.

Nach kurzer Verfolgung blieb der Fahrer des Pkw stehen und drehte sich zu seinem Verfolger um. Hierbei hielt er einen messerartigen Gegenstand in der Hand und richtete diesen in Richtung des Beamten. Da er der polizeilichen Aufforderung, den Gegenstand fallen zu lassen, nicht nachkam, gab der Beamte einen Warnschuss in die Luft ab. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige erneut die Flucht und lief in Richtung Kapstadtring. Dort konnte er auf dem Gelände eines Kindergartens vorläufig festgenommen werden. Bei diesem handelte es sich um den 21-jährigen Montenegriner.

Zeitgleich gab der zweite Polizeibeamte zwei Warnschüsse in die Luft ab, nachdem der Beifahrer sich während seiner Flucht ebenfalls mit einem Gegenstand in der Hand zu ihm umgedreht hatte. Der Mann entkam im weiteren Verlauf, ebenso wie die drei Mittäter, unerkannt.

Diese könnten wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1 (flüchtiger Beifahrer):

- männlich - ca. 25 Jahre - ca. 175 cm - "südländisches" Erscheinungsbild - kurze dunkle Haare, - drei-Tage-Bart - dunkelbeige Jacke

Tatverdächtiger 2 flüchtete zu Fuß vom Tatort:

- männlich - 20 - 25 Jahre - ca. 185 cm - schlanke Statur - deutsches Erscheinungsbild - schwarze Jacke - weiße Turnschuhe

Tatverdächtiger 3 und 4:

- männlich - 20 - 25 Jahre - 165 - 190 cm - Mittelgroß - alle dunkel gekleidet mit Kopfbedeckung

Bei der Überprüfung des Tatortes stellten die Beamten frische Einbruchspuren an der Eingangstür des Kiosks fest. In Tatortnähe war zudem ein Pkw Rover abgestellt, mit dem nach Aussage des Zeugen einige der Tatverdächtigen vorgefahren waren. Dieser wurde, ebenso wie der Fiat Punto sichergestellt.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde einem Richter zugeführt.

Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannten Männer geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei zu melden.

Die Ermittlungen des LKA 124, insbesondere auch zu den Mittätern, dauern an.

