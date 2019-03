Polizei Hamburg

POL-HH: 190303-5. Zuführungen nach Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung im Hamburger Stadtgebiet

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.03.2019, 05:30 Uhr - 03.03.2019, 03:00 Uhr Tatort: Hamburg-St.Georg, Hamburg-St.Pauli, Hamburg-Sternschanze

Bei einem erneuten Einsatz der Task Force zur Drogenbekämpfung haben Polizeibeamte am vergangenen Wochenende insgesamt 321 Personen überprüft. Darüber hinaus erteilten sie gegen 112 Personen Aufenthaltsverbote und nahmen zwei Personen (40,25) vorläufig fest, nachdem diese zuvor Polizeibeamten Drogen zum Verkauf angeboten hatten. Das zuständige Rauschgiftdezernat des Landeskriminalamts (LKA 68) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 21:30 Uhr sprach ein 40-jähriger Gambier in der Seilerstraße Ecke Hamburger Berg einen Drogenfahnder an und bot diesem Kokain im Wert von 100 Euro zum Verkauf an. Bei der anschließenden Festnahme des Dealers wurden bei ihm eine geringe Menge Kokain (knapp ein halbes Gramm) sowie 50 Euro mutmaßliches Dealgeld aufgefunden und sichergestellt.

Gegen 23:00 Uhr versuchte ein 25-jähriger, aus Guinea-Bissau stammender Mann, in der Hein-Hoyer-Straße einem weiteren Zivilbeamten Kokain zu verkaufen und wurde in der Folge von den eingesetzten Polizeikräften vorläufig festgenommen.

Beide Dealer wurden nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung einem Haftrichter zugeführt.

Die Polizei Hamburg wird auch zukünftig ihre intensivierten Maßnahmen zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität konsequent fortsetzen.

Wun.

