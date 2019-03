Polizei Hamburg

POL-HH: 190303-6. Eine Festnahme nach illegalem Autorennen und Straßenverkehrsgefährdung in Hamburg-Mümmelmannsberg

Tatzeit: 03.03.2019, 03:30 Uhr Tatort: Hamburg-Mümmelmannsberg, Bergedorfer Straße

Beamte der Kontrollgruppe Autoposer haben am frühen Sonntagmorgen die alkoholisierte 21-jährige Fahrerin eines Audi A 4 aus dem Verkehr gezogen und vorläufig festgenommen, nachdem diese sich auf der Bergedorfer Straße ein illegales Kfz-Rennen geleistet hatte.

Die 21-jährige Deutsche befuhr zunächst mit ihrem Audi die Bergedorfer Straße stadteinwärts und überholte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit neben mehreren anderen Pkw auch ein Provida-Fahrzeug der Kontrollgruppe Autoposer. Die eingesetzten Beamten führten daraufhin eine Geschwindigkeitsmessung durch und stellten fest, dass die 21-Jährige bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h mehr als doppelt so schnell fuhr. In Höhe der Eiffestraße wendete sie und befuhr die Bergedorfer Straße unter Missachtung aller Anhaltesignale der eingesetzten Beamten wieder Richtung Bergedorf. Dabei beschleunigte sie das Fahrzeug wiederum maximal, um kurz vor der Anschlussstelle Mümmelmannsberg abrupt abzubremsen und nunmehr mit einer Geschwindigkeit von nur etwa 20 km/h weiter zu fahren. Das Fahrzeug wurde nun durch die eingesetzten Beamten aufgestoppt. Die Fahrerin versuchte daraufhin, sich ihres Fahrzeugschlüssels zu entledigen, den sie aus dem Wagen warf. Die Beamten nahmen sie vorläufig und stellten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,17 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde.

Der Audi der 21-Jährigen wurde sichergestellt, ihr Führerschein beschlagnahmt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die 21-Jährige mangels Haftgründen wieder entlassen.

