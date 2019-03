Polizei Hamburg

POL-HH: 190303-3. Eine Zuführung nach Einbruch in Kita in Hamburg-Ohlsdorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 02.03.2019, 03:45 Uhr Tatort: Hamburg-Ohlsdorf, Justus-Strandes-Weg

Polizeibeamte haben am frühen Samstagmorgen einen 26-jährigen Algerier festgenommen, nachdem dieser zuvor in eine Kita in Hamburg-Ohlsdorf eingebrochen war. Das für die Region zuständige Einbruchsdezernat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Aufgrund eines ausgelösten stillen Einbruchsalarms eilten mehrere Funkstreifenwagen zum Tatort im Justus-Strandes-Weg in Hamburg-Ohlsdorf. Dort entdeckten die eingesetzten Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe und umstellten das Objekt. Unmittelbar darauf versuchte der Tatverdächtige, aus dem Objekt zu flüchten, wurde allerdings sofort von den Polizeikräften festgenommen. In der Kita entdeckten die Beamten später mehrere aufgebrochene Spinde. Stehlgut wurde bei dem Mann nicht aufgefunden.

Der Algerier wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt.

Wun.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hamburg

Polizeipressestelle, PÖA 1

Ulf Wundrack

Telefon: 040/4286-56210

E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de

www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell