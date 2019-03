Polizei Hamburg

POL-HH: 190305-1. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind in Hamburg-Veddel

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 04.03.2019, 15:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Veddel, Veddeler Brückenstraße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Veddel ist gestern Nachmittag ein vierjähriges Kind schwer verletzt worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz die Veddeler Brückenstraße in Richtung Wilhelmsburger Platz. In Höhe der Hausnummer 83 stand das vierjährige Mädchen in einer Personengruppe mit anderen Kindern am Fahrbahnrand. Das Mädchen löste sich unvermittelt aus der Gruppe heraus und lief auf die Fahrbahn. Der 47-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern.

Die Vierjährige erlitt eine Unterschenkelfraktur, die in einem Krankenhaus operativ behandelt werden musste.

Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt, sein Fahrzeug blieb unbeschädigt.

Die weiteren Ermittlungen führen die Ermittler der Verkehrsstaffel Süd (VD 42).

