Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 64-jähriger Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit LKW schwer verletzt.

Zell (Mosel) (ots)

Ein 64-jähriger Rollerfahrer aus dem Kreis Cochem-Zell befuhr am Mittwochmorgen die neue Barlauffahrt in Richtung Zell-Barl, als er aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Roller in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, zu Fall kam und anschließend mit einem LKW kollidierte. Der Fahrer wurde durch den Aufprall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Roller wurde durch den Aufprall total zerstört. Der LKW Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die neue Barlauffahrt war zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt.

