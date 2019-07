Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht nach Körperverletzung am real-Supermarkt

Wittlich (ots)

Am Montag, den 24.06.2019, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr wurde nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen vor dem Imbiss des real-Supermarktes in Wittlich ein 54jähriger Mann von einer männlichen Person, ca. 35-40 Jahre alt, mit einem Aschenbecher mehrfach ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Dem Opfer zu Hilfe eilten 3 junge Männer, die derzeit namentlich noch unbekannt sind. Diese und auch alle weiteren Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



