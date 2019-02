Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Angebranntes Essen - Eingeschlossene Person im Aufzug

Iserlohn (ots)

Nachbarn eines Mehrfamilienhauses an der Bertha-Von-Suttner-Straße meldeten am Mittwochmorgen gegen 10:50 Uhr einen ausgelösten Heimrauchmelder in der Dachgeschosswohnung. Außerdem nahmen sie Brandgeruch war. Die Beamten des wenig später eintreffenden Löschzugs der Berufsfeuerwehr öffneten Gewaltsam die Wohnungstür. Angebranntes Essen auf dem Herd war die Ursache. In der Wohnung waren keine Personen. Die angebrannten Essensreste wurden abgelöscht und die Wohnung gelüftet. Die alarmierten Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr brauchten nicht mehr ausrücken. Nahezu gleichzeitig wurde aus einem Mehrfamilienhaus an der Bieler Straße eine eingeschlossene Person in einem festsitzenden Aufzug gemeldet. Die für diesen Einsatz alarmierte Löschgruppe Sümmern der Freiwilligen Feuerwehr befreite die unverletzte Person aus ihrer misslichen Lage.

