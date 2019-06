Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: 53-Jähriger schlägt Vater und verletzt sich mit einer Waffe

Hünxe/Duisburg (ots)

Ein 53-jähriger Mann und sein 80 Jahre alter Vater haben sich am Sonntagabend (23. Juni) gegen 22:18 Uhr im Garten des gemeinsam bewohnten Einfamilienhauses an der Hauptstraße in Hünxe gestritten. Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlug der Sohn mit einem Teleskopschlagstock auf seinen Vater ein. Zeugen bemerkten den Streit, der sich inzwischen auf das benachbarte Grundstück verlagert hatte und riefen die Polizei. Währenddessen entfernte sich der 53-Jährige zunächst, kehrte einen Moment später mit einer Schreckschusspistole zurück und verletzte sich mit der Waffe selbst. Vater und Sohn brachten die Rettungskräfte sofort ins Krankenhaus. Die Duisburger Polizei hat in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Duisburg ermitteln die Kripo-Beamten wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Nach derzeitigen Erkenntnissen schwebt der tatverdächtige Sohn in Lebensgefahr. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell