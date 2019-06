Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Ehepaar in Wohnung ausgeraubt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitag (21. Juni) klingelte eine Unbekannte an der Haustüre einer Duisburgerin (81). Unter dem Vorwand etwas für eine Nachbarin abgeben zu wollen, ließ die Seniorin die Frau in das Treppenhaus. Die Tatverdächtige forderte die 81-Jährige auf, ihr die Telefonnummer der Nachbarin aufzuschreiben und ging mit ihr in die Küche. Ihren Gatten (90), der zwischenzeitlich aus dem Keller zurückkehrte, fing eine weitere Tatverdächtige im Wohnungsflur ab. Als sie ihn nach einem Glas Wasser fragte, ging der Senior mit der durstigen Frau in die Küche. Dort angekommen versperrte sie beiden Rentnern den Weg, während die zweite Tatverdächtige sich im Türrahmen postierte und den Blick auf den Wohnungsflur mit einem Tuch versperrte. Der 90-Jährige versuchte vergeblich eine der Frauen mit seiner Gehhilfe zu vertreiben, während seine Gattin von einer der Tatverdächtigen zurückgestoßen wurde. Nachdem das Duo fluchtartig die Wohnung verließ, stellte das Ehepaar fest, dass die Flüchtigen Bargeld geraubt hatten. Das Duo beschrieben die beiden Bestohlenen wie folgt:

- Circa 30 Jahre - 1,60 Meter groß - Blonde, hochgesteckte Haare - Dünne Statur - Längere weiße Jacke - Weiße Hose

- Circa 40 Jahre - 1,50 Meter groß - Schwarze Haare - Korpulent - Dunkler Rock

Das Krimialkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Frauen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0203-280-0 bei der Polizei. (dab)

