POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bitburg (ots) - Eine junge Frau war am Mittwoch gegen 07.00 Uhr mit einem Ford Fiesta auf der L 32 von Bitburg in Richtung Staffelstein unterwegs. An der Kreuzung B 51 / Matzen fuhr ein unbekannter PKW von der B 51 kommend auf die L 32 auf und nahm der Fahrerin des Fiesta die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die junge Frau ihr Fahrzeug stark abbremsen und wurde dabei leicht verletzt. Das andere Fahrzeug setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei diesem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen PKW Mazda mit TR-Kennzeichen. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

