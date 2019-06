Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Polizei nimmt mutmaßliche Diebesbande fest

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (21. Juni) sollen drei zunächst unbekannte Männer kurz nach 2 Uhr die Schaufensterscheibe einer Lotto-Annahmestelle an der Essenberger Straße eingeschlagen und in aller Eile eine große Anzahl von Zigarettenschachteln erbeutet haben. Anschließend flüchteten sie in einem schwarzem VW Passat mit französischem Kennzeichen. Mehrere Anwohner (35, 39, 43) wurden durch die Geräusche geweckt und alarmierten die Polizei. Im Zuge einer sofortigen Fahndung gelang es einer Streifenwagenbesatzung, das Auto mit den tatverdächtigen Männern (18, 21, 38) auf der BAB 40 zu stoppen. Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten neben Handschuhen und einem Hammer auch jede Menge Zigaretten. Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Beamten stellten das Auto und das mutmaßliche Diebesgut sowie Einbruchwerkzeug sicher. Auf Antrag der Duisburger Staatsanwaltschaft wurden die Festgenommenen wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle gegen alle Beschuldigten erließ.

