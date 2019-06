Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei: Mutige Zeugen verhindern Tötungsdelikt - Tatverdächtiger flüchtig

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (19. Juni) rückten mehrere Streifenwagen gegen 15:30 Uhr zu einem Sportplatz aus, der zwischen Halener Straße und Schwarzer Weg liegt, weil ein Tatverdächtiger (37) dort seine ehemalige Lebensgefährtin (36) mit dem Tode bedrohen sollte. Als die verständigten Polizisten eintrafen, führte der Anrufer (19) die Beamten zu dem Ort, zu dem der 37-Jährige die Duisburgerin zuvor gezerrt hatte. Dort angekommen entdeckten die Beamten die 36-Jährige, die am Boden lag und aus einer Schnittverletzung am Kopf stark blutete. Der 37-jährige Tatverdächtige war bereits geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen verhinderten der Anrufer und ein weiterer junger Mann (beide 19), die sich auf dem Sportplatz aufhielten, Schlimmeres: Beide gaben an, aus großer Distanz beobachtet zu haben, wie der Tatverdächtige die Frau hinter eine Sitzbank gezogen habe. Sodann seien sie eingeschritten. Während einer sich bei der Auseinandersetzung mit dem Flüchtigen durch einen Sturz verletzte, blieb der zweite bis auf einen Schnitt in seiner Kleidung unverletzt. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Eine Mordkommission ermittelt derzeit die genauen Hintergründe der Tat und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, melden sich bitte beim KK11 unter der Rufnummer 0203-280-0. (dab)

