Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Verkehrskontrolle endet in Festnahme

Duisburg (ots)

Am Mittwoch (19. Juni) kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung um 22 Uhr auf der Wilfriedstraße einen weißen Mercedes Sprinter mit rumänischen Kennzeichen. Als die Beamten den Fahrzeugführer (36) nach seinem Führerschein fragten, reagierte er nervös. Ein durchgeführter Drogenvortest deutete auf den Grund seiner Nervosität hin: Der Mann soll vor Fahrtantritt Kokain zu sich genommen haben. Um auszuschließen, dass der 36-Jährige noch weitere Drogen dabei hat, nahmen die Polizisten den Transporter unter die Lupe und wurden fündig: In einer Tasche auf der Rücksitzbank fanden die Ordnungshüter eine mutmaßlich nicht geringe Menge an Kokain und nahmen den Mann vorläufig fest. Weil er zudem verdächtigt wird, unter Drogeneinfluss ein Kfz geführt zu haben, entnahm ihm ein Arzt auf der Wache eine Blutprobe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde der Tatverdächtige, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, am Donnerstag (20. Juni) wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. (dab)

